شاهد: بريطاني يفوز ببطولة أوربا لـ"غولف القدم"

فاز البريطاني جايسون باركنسون بالجولة الأخيرة من بطولة أوربا لغولف القدم لعام 2017، والتي أقيمت في البرتغال.

وشارك في البطولة 11 لاعبا يمثلون 16 دولة.

وتمثل الرياضة مزيجا بين رياضتي كرة القدم والغولف. فهي مثل الغولف في ضرورة أن يقوم اللاعب بتسديد الكرة وإسقاطها في الحفر، كما أنها تمارس على ملاعب للغولف.

ويستخدم اللاعبون كرة قدم خلال ممارستهم اللعبة، كما يقومون بتسديد الكرة بأقدامهم.

ويبلغ عدد الحفر في الملعب القياسي 54 حفرة.

وبالرغم من أن باركنسون فاز بالجولة الأخيرة من منافسات البطولة، إلا أن مواطنه بن كلارك هو من فاز بالبطولة.