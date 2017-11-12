البث الحي
رياضة

لأول مرة في التاريخ .. 4 منتخبات عربية تتأهل للمونديال

احتفالات المنتخب المغربي بعد الفوز على ساحل العاج والتأهل لكأس العالم في روسيا 2018
احتفالات المنتخب المغربي بعد الفوز على ساحل العاج والتأهل لكأس العالم في روسيا 2018
12/11/2017

لأول مرة في التاريخ، نجحت 4 منتخبات عربية في التواجد ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عبر التأهل لفعاليات النسخة المقبلة التي ستقام في روسيا 2018.

وتمكنت منتخبات السعودية ومصر وتونس والمغرب من التأهل للمونديال الروسي، بعد حصول الأخيرتين في وقت سابق اليوم على بطاقتي مجموعتيها في التصفيات الإفريقية.

ولم تشهد بطولة كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 تواجد 4 منتخبات عربية حيث كان أقصى عدد للعرب في المونديال ثلاثة وكان ذلك في نسختي 1986 و1998.

ويعد أول ظهور عربي في بطولات كأس العالم نسخة 1934 متمثلًا في مصر فقط، وغاب بعدها العرب عن التواجد حتى نسخة 1970 حيث ظهرت المغرب في الصورة لتكون الممثل العربي الوحيد.

وفي نسخة 1978 تواجدت تونس، وفي مونديال 1982 تواجد منتخبا الجزائر والكويت، أما في بطولة 1986 تواجدت منتخبات العراق والجزائر والمغرب.

وفي مونديال 1990 تأهل منتخبا الإمارات ومصر، وفي مونديال 1994 تواجدت السعودية والمغرب، وفي مونديال 1998 تواجدت المغرب والسعودية وتونس.

أما في نسختي 2002 و2006 تواجد منتخبا السعودية وتونس، بينما كان المنتخب الجزائري هو الممثل العربي الوحيد في بطولتي 2010 و2014.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)