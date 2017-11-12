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شاهد: مصر تتعادل مع غانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم

12/11/2017

اختتم المنتخب المصري مسيرته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها بروسيا في العام المقبل، بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه منتخب غانا (الأحد).

وذلك في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وظل المنتخب المصري، الذي حجز بطاقة التأهل لكأس العالم عن تلك المجموعة منذ الجولة الماضية، متربعا على الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما بقي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

ودفع المنتخب المصري بالعديد من عناصره البديلة، التي ربما يستعين بها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفريق، خلال المونديال الروسي، وهو ما ينطبق أيضا على المنتخب الغاني، الذي يستعد لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2019.

وبادر المنتخب المصري بالتسجيل في الدقيقة 61 عن طريق محمود عبد الرازق (شيكابالا)، الذي خاض مباراته الدولية الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، فيما تعادل المنتخب الغاني، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار على ملعبه خلال مشواره في المجموعة، عن طريق لاعبه إيدوين جياسي في الدقيقة 64.

وفشل المنتخب الغاني في الثأر من خسارته أمام نظيره المصري في مواجهاتهما الثلاث الأخيرة، ليخفق في تحقيق أي انتصار على المنتخب المصري منذ فوزه التاريخي 6 / 1 في أكتوبر/تشرين أول عام 2013 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الماضية بالبرازيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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