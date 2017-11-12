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سويسرا تتأهل لمونديال روسيا بعد تعادلها مع أيرلندا

أبو ظبي احتجزت صحافيين سويسريين كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر
أبو ظبي احتجزت صحافيين سويسريين كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر
12/11/2017

صعد منتخب سويسرا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها بروسيا في العام المقبل، بعدما انتزع تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية

في إياب الملحق الأوربي المؤهل للمونديال الأحد.

واستفاد المنتخب السويسري من فوزه ذهابا 1 / صفر على مضيفه منتخب  أيرلندا الشمالية يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة الحادية عشر في تاريخه وللنسخة الرابعة على التوالي.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، حيث بدا واضحا  تأثر لاعبيهما بسوء حالة أرض الملعب المبتلة بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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