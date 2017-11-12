حارسة مرمى أمريكية تتهم رئيس الفيفا السابق بالتحرش بها

اتهمت هوب سولو، حارسة مرمى منتخب الولايات المتحدة للسيدات السابقة، سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنه أمسك مؤخرتها خلال حفل توزيع جوائز قبل 5 سنوات.

ونفى بلاتر من جانبه هذه المزاعم وقال إنها سخيفة.

وأبلغت سولو (36 عاما) صحيفة برتغالية بأن بلاتر لمسها بطريقة غير ملائمة في يناير كانون الثاني 2013 خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في لشبونة. وأكد متحدث باسم سولو صحة تعليقاتها السبت.

وأضافت الحارسة السابقة للمنتخب الأمريكي في مقابلة مع صحيفة "إكسبرسو" نُشرت السبت: "جذبني سيب بلاتر من مؤخرتي".

وتابعت سولو، التي نالت جائزة أفضل لاعبة في العالم عام 2013: "كان هذا خلال حفل جائزة الكرة الذهبية في إحدى السنوات.. قبل صعودي إلى المسرح مباشرة".

وقال متحدث باسم بلاتر في مقابلة هاتفية (السبت) إن مزاعم سولو "سخيفة ومثيرة للسخرية وليست صحيحة".

وباتت سولو أحدث شخصية نسائية شهيرة تتهم علنا رجالا من أصحاب النفوذ في مجال الرياضة والترفيه بالتحرش الجنسي.

وشملت القائمة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين والممثل كيفن سبيسي وبيل أوريلي مقدم البرامج الشهير بقناة فوكس نيوز.

وقادت تلك المزاعم لحملة على الانترنت تحت وسم (هاشتاج) "مي تو" المناهض للتحرش الجنسي لتشجيع الرجال والسيدات على الكشف عن تجاربهم مع التحرش والاعتداء الجنسي وهو ما يحدث في المعتاد بعد سنوات من الواقعة.