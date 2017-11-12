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الكونغو وأوغندا يتعادلان في ختام تصفيات المونديال

12/11/2017

تعادل المنتخب الكونغولي (الأحد) مع ضيفه الأوغندي بهدف لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا لكرة القدم

دخل منتخب الكونغو اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر، وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عبر مارفين باودري، إلّا أن فرحة أصحاب الأرض والجمهور لم تدم طويلًا فبعدها بدقيقة واحدة فقط أدرك منتخب أوغندا التعادل عبر ميلتون كاريسا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الثاني لينتهي اللقاء بحصول كل فريق على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد أوغندا إلى 9 نقاط في الوصافة، فيما ارتفع رصيد الكونغو إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.

ووفقًا للوائح الفيفا، تم تقسيم 20 منتخبًا إلى 5 مجموعات في المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى فيها إلى مونديال روسيا مباشرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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