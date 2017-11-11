سرقة أعضاء فريق مرسيدس تحت تهديد السلاح بالبرازيل

حث بطل العالم في سباق السيارات لويس هاميلتون مسؤولي سباقات "فورمولا 1" على ضرورة تحسين إجراءات الأمن بالبرازيل، عقب تعرض أعضاء من فريقه مرسيدس للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

ووقع حادث السرقة خارج حلبة انترلاغوس التي تستضيف جائزة البرازيل الكبرى لسباقات فورمولا 1 للسيارات في ساو باولو.

وقال بطل العالم أربع مرات عبر حسابه على تويتر (السبت) "بعض أعضاء فريقي تعرضوا للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الليلة الماضية بعد مغادرة الحلبة هنا في البرازيل".

وأضاف: "أُطلق الرصاص وصوب سلاح ناري نحو رأس أحد أعضاء الفريق. من المزعج سماع هذه الأنباء".

وتابع: "هذا يحدث كل عام هنا. فورمولا 1 والفرق بحاجة لبذل المزيد من الجهد. لا يوجد عذر".

وأكد متحدث باسم الفريق أن أشياء ثمينة سرقت لكن لم يصب أحد بسوء في الحادثة.

وعمليات السرقة تحت تهديد السلاح تحدث كثيرا في ساو باولو وحول حلبة إنترلاغوس حيث ينتقل السائقون من وإلى فنادقهم بصحبة سيارات شرطة مضادة للرصاص.

وكان البريطاني جنسون باتون أحد ضحايا محاولات السرقة في 2010 لكن سائق سيارة الشرطة التي كانت تقله شق طريقه ونجح في الهروب عندما شاهد المسلحين يقتربون.

وينتقل الفنيون وباقي أعضاء الفرق من وإلى الحلبة في حافلة صغيرة وعادة لا يرتدون أي ملابس تدل على وظائفهم تجنبا لأي حوادث من هذا القبيل.

وتعرض عضو بفريق مرسيدس للسرقة بالإكراه أيضا في المكسيك العام الماضي أثناء توجهه بسيارة من المطار إلى مقر إقامته بالفندق.

وتوج مرسيدس بلقبي العام الحالي للمرة الرابعة على التوالي بينما يشارك لويس هاميلتون في سباق البرازيل بعد تتويجه ببطولة العالم للمرة الرابعة.

وسباق الغد هو السباق قبل الأخير لهذا الموسم قبل سباق أبو ظبي أواخر الشهر الحالي.