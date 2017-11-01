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شاهد: هيجوين يمنح التعادل ليوفنتوس أمام سبورتنغ المتألق

31/10/2017

سجل جونزالو هيجوين مهاجم يوفنتوس هدفا بطريقته المعتادة ليمنح الفريق الايطالي التعادل 1-1 بعد تعرضه لهزة أمام سبورتنغ المتألق في مباراتهما بدوري أبطال أوربا لكرة القدم (الثلاثاء).

وكان الفريق البرتغالي هو الأفضل في الشوط الأول وانتزع تقدما مستحقا عندما تابع لاعب الوسط برونو سيزار كرة مرتدة ليسكنها الشباك في الدقيقة 20.

وتعرض هيجوين للعرقلة أثناء تصد رائع من الحارس روي باتريسيو في الدقيقة 69 لكنه استطاع تسجيل هدف التعادل بعدها بنحو 10 دقائق بعد أن أسكن الكرة شباك حارس سبورتنغ عقب تمريرة رائعة من خوان كوادرادو اخترقت دفاع أصحاب الأرض.

وأبقى التعادل يوفنتوس في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات متقدما بثلاث نقاط على منافسه ومعززا مسيرته نحو بلوغ دور 16.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 10 نقاط عقب تعادله سلبيا مع أولمبياكوس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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