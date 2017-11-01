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شاهد: مانشستر يونايتد يعبر بنفيكا ويقترب من دور الـ 16

31/10/2017

حجز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة كبيرة مقعده في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2/صفر، الثلاثاء، في منافسات المجموعة الأولى,

وعلى ملعب أولد ترافورد ، تضاءلت فرصة بنفيكا في التأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال، بعد خسارته صفر / 2 أمام مضيفه مانشستر يونايتد الذي ضمن بشكل كبير التأهل للدور التالي.

جاءت المباراة قوية من الطرفين، وشهدت إهدار أنتوني مارتيال لاعب مانشستر يونايتد ركلة جزاء في الدقيقة 14 تصدى لها الحارس ميل سفيلار.

واستطاع مانشستر يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر تسديدة قوية من نيمانيا ماتيتش اصطدمت بالقائم الأيسر، قبل أن تصطدم بحارس بنفيكا ميل سفيلار وتسكن المرمى.

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر يونايتد تقدمه بهدف ثان سجله داني بليند من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب فيما ظل بنفيكا بلا نقاط في قاع الترتيب . 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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