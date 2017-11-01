شاهد: ثنائية الشعراوي تقود روما لفوز عريض بثلاثية على تشيلسي

سجل ستيفان الشعراوي هدفين من بينهما أسرع هدف هذا الموسم في دوري أبطال أوربا لكرة القدم والذي جاء بعد 39 ثانية ليساعد روما على تصدر مجموعته بفوز ساحق بثلاثية على تشيلسي (الثلاثاء).

وبعد تعادلهما المثير 3-3 في لندن قبل أسبوعين هز المهاجم الدولي الايطالي الشباك مرتين في عرض رائع اخر من روما ليتجاوز منافسه الانجليزي الى قمة المجموعة الثالثة.

وكان هدف الشعراوي الصاروخي في الدقيقة الأولى أسرع هدف يسجل في أي مباراة بالمسابقة هذا الموسم ورغم خطورة تشيلسي المبكرة ضاعف الشعراوي الغلة مستفيدا من خطأ المدافع انطونيو روديجر في الدقيقة 36.

وافتقد تشيلسي مرة أخرى التنظيم الدفاعي ليكمل دييجو بيروتي الثلاثية بعد 63 دقيقة ليرفع روما رصيده الى ثماني نقاط متفوقا بنقطة على تشيلسي الذي تراجع للمركز الثاني.