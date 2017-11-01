شاهد: بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهدفين في شباك سيلتك

نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق فوز غالي خارج ملعبه (الثلاثاء) على سيلتك الإسكتلندي بنتيجة 2/1 وذلك في المجموعة الثانية بمنافسات دوري أبطال أوربا ليتأهل لدور الستة عشر.

ونجح العملاق البافاري في التقدم في الشوط الأول بهدف في الدقيقة 22، ورغم نجاح سيلتك في تحقيق التعادل بواسطة كلوم ماجرجور في الدقيقة 74 غير أن البايرن نجح في تحقيق الفوز عن طريق خافي مارتينيز في الدقيقة 77.

وبذلك يرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بعد باريس سان جيرمان ويقطع خطوة كبيرة نحو الصعود لدور الـ16.

بينما تجمد رصيد سيلتك عند 3 نقاط في المركز الثالث.