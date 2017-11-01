شاهد: باريس سان جيرمان يسحق أندرلخت البلجيكي بخماسية

تأهل باريس سان جيرمان لدور الستة عشر في دوري أبطال أوربا لكرة القدم (الثلاثاء) بعد الفوز بخماسية على ضيفه أندرلخت منها ثلاثية للظهير لايفين كورزاوا.

وسجل نيمار، العائد الى الفريق بعد طرده في مباراة قمة محلية أمام أولمبيك مرسيليا، الهدف الثاني مع صفارة نهاية الشوط الاول بعدما كان زميله ماركو فيراتي افتتح التسجيل.

وسجل كورزاوا ثلاثية في الشوط الثاني.

ويملك باريس سان جيرمان 12 نقطة من أربع مباريات ويتقدم بثلاث نقاط على بايرن ميونيح الذي فاز على سيلتيك 2-1 وذلك في المجموعة الثانية بمنافسات دوري الأبطال.

ويملك سيلتيك ثلاث نقاط بينما لم يحقق أندرلخت أي نقطة.

وهيمن باريس سان جيرمان على المباراة منذ البداية وأنقذ حارس أندرلخت تسديدة كيليان مبابي من داخل المنطقة في الدقائق الأولى.

وبعدها وجد اللاعب الدولي الفرنسي زميله فيراتي في المنطقة بعد مرور نصف ساعة ليسجل منها لاعب وسط ايطاليا في الشباك.

واستحق سان جيرمان هذا التقدم وضاعف الغلة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بتسديدة نيمار من 20 مترا.

وسدد نيمار ركلة حرة ارتدت من القائم لتصل الى كورزاوا الذي وضعها في الشباك ليقتل المباراة بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني.

وسجل الظهير الهدف الرابع بضربة رأس من الوضع طائرا في الدقيقة 72 وأكمل ثلاثيته بعد ست دقائق اخرى بتسديدة منخفضة مستفيدا من عمل رائع لزميله انخيل دي ماريا.