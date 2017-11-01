شاهد: أولمبياكوس يوقف قطار انتصارات برشلونة بأبطال أوربا

أوقف فريق أولمبياكوس اليوناني (الثلاثاء) سلسلة الانتصارات التي حققها برشلونة الإسباني.

في الوقت الذي انتزع فيه يوفينتوس الإيطالي نقطة غالية ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وتعادل برشلونة مع مضيفه أولمبياكوس سلبيًا في مباراة اتسمت بإهدار الفرص السهلة طوال شوطي المباراة ليكتفي الفريقان باقتسام نقطتي التعادل.

وبذلك، أوقف أولمبياكوس سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق الكتالوني في النسخة الحالية للبطولة القارية.

وفي مباراة ثانية، انتزع يوفينتوس نقطة من مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبذلك، ارتفع رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن يوفينتوس، فيما احتل سبورتنغ لشبونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا أولمبياكوس بنقطة واحدة.