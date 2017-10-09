تعرف على المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام .2017.

وسيطر لاعبو ريال مدريد الاسباني على القائمة حيث ضمت سبعة منهم وأبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي قاد النادي الملكي للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوربا للمرة الثانية على التوالي والفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي.

وسبق لرونالدو الفوز بالجائزة أربع مرات، وفي حال فاز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي فإنه سيعادل الرقم القياسي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وبالإضافة إلى رونالدو ضمت القائمة أيضا الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي مارسيلو والاسباني سيرجيو راموس والألماني توني كروس والاسباني إيسكو والكرواتي لوكا مودريتش.

وضمت القائمة لاعبين من برشلونة هما ميسي ومهاجم اوروجواي لويس سواريز. والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

كما ضمت ثلاثي سان جيرمان نيمار ، مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، والمهاجم الأوروجوياني ادينسون كافاني.وكيليان مبابي، 18 عاما، الذي أصبح أصغر لاعب ضمن القائمة. وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان.

كما ضمت القائمة سبعة لاعبين من أندية الدوري الإنجليزي هم: هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وثنائي ليفربول البرازيلي فيليب كوتينيو والسنغالي ساديو ماني بجانب الأسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد وثنائي تشيلسي الفرنسي نجولو كانتي والبلجيكي إيدن هازارد إضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي.

وشملت القائمة أيضا الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس وزميله الأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني إدين جيكو مهاجم روما والإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع ميلان والبلجيكي دريس ميرتنز نجم نابولي.

وانضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وزميله المدافع الألماني ماتس هوميلز للقائمة بجانب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف بوروسيا دورتموند.

وانفصلت جائزة الكرة الذهبية عن جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد الاندماج في الفترة ما بين 2010 و2015 لتعود إلى "فرانس فوتبول" التي منحتها للمرة الأولى عام 1956.