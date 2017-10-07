شاهد: نيجيريا أول دولة أفريقية تتأهل لكأس العالم 2018

أحرز اليكس أيوبي هدف الفوز في الشوط الثاني لتصبح نيجيريا أول دولة أفريقية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بتغلبها بهدف نظيف على زامبيا في أويو (السبت).

ورفع الانتصار رصيد نيجيريا إلى 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الثانية مقابل سبع نقاط لزامبيا التي تحتل المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة من التصفيات التي ستقام التي ستقام الشهر المقبل.

وأحرز مهاجم أرسنال هدف نيجيريا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 خلال مباراة مفتوحة شهدت إهدار ويلفريد نديدي وسايمون موزيس فرصتين كانتا كفيلتين بتهدئة أعصاب أصحاب الأرض.

وتأتي الكاميرون بطلة أفريقيا في المركز الثالث ولديها ست نقاط بعد تغلبها بهدفين على الجزائر متذيلة الترتيب برصيد نقطة واحدة في مباراة أقيمت (السبت).

وتأهلت نيجيريا بذلك لكأس العالم للمرة السادسة في أخر سبع نسخ إذ غابت فقط عن نهائيات 2006 في المانيا.

وبلغ المنتخب النيجيري الدور الثاني في البرازيل عام 2014 قبل هزيمته بهدفين أمام فرنسا.