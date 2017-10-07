شاهد: جنوب أفريقيا تفوز بثلاثية على بوركينا فاسو

أنعش منتخب جنوب أفريقيا حظوظه بالتأهل إلى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه.

وذلك بعد تحقيقه فوزه الأول في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 على حساب ضيفه البوركيني 3-1 (السبت) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الرابعة.

ودخلت جنوب أفريقيا إلى المباراة وهي تقبع في ذيل الترتيب بنقطة من ثلاث مباريات، فيما تتصدر بوركينا فاسو المجموعة بست نقاط من أربع مباريات.

ونجح مضيف نهائيات 2010 في الخروج من اللقاء بفوزه الأول وبإلحاق الهزيمة الأولى بضيفه البوركيني بفضل ثلاثية سجلها في الشوط الأول عبر بيرسي تاو وثيمبا زواني وسيبوسيسو فيالاكازي فيما كان هدف الضيوف من نصيب آلان تراوري.

وبقيت جنوب أفريقيا التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد بونغاني زونغو، في ذيل المجموعة برصيد 4 نقاط لكنها تملك مباراة معادة مع السنغال تقام في 10 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دكار.

وقرر الاتحاد الدولي (فيفا) إعادة المباراة التي اقيمت في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وانتهت بفوز جنوب أفريقيا 2-1، بعد تأكيد إيقاف حكم المباراة الغاني جوزف لامبتي بسبب التلاعب.

وعاقب الاتحاد الدولي في مارس/آذار الماضي الحكم لامبتي بالايقاف مدى الحياة بسبب منحه جنوب أفريقيا ركلة جزاء وهمية، وقد أكدت محكمة التحكيم الرياضية هذا الإيقاف.

وبعد السقوط الأول لبوركينا فاسو على يد جنوب أفريقيا، أصبحت فرص السنغال أيضا كبيرة إذ تحتل المركز الثالث بخمس نقاط مقابل 6 لكل من بوركينا فاسو والرأس الأخضر.

وتلعب السنغال لاحقا مع الرأس الأخضر على أرض الأخيرة، على أن تحل في الجولة السادسة ضيفة على جنوب أفريقيا في 10 من الشهر المقبل قبل أن تستقبلها بعدها بأربع أيام في المباراة المعادة.

ويتأهل الى النهائي بطل كل من المجموعات الخمس.