البث الحي
رياضة

شاهد: تونس تقترب من مونديال روسيا برباعية في الشباك الغينية

7/10/2017

أحرز يوسف المساكني ثلاثة أهداف ليضع تونس قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوز برباعية خارج أرضها على غينيا (السبت).

وتعادل المساكني بهدف من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول بعد تقدم غينيا عن طريق نابي كيتا قبل أن يضع المنتخب التونسي في المقدمة في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وجعل محمد أمين بن عمر النتيجة 3-1 لصالح تونس بعد تمريرة من المساكني قبل أن يكمل لاعب الدحيل القطري الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما وضع الكرة في الشباك إثر عرضية من الظهير الأيسر علي معلول.

وتملك تونس 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الأولى مقابل عشر نقاط للكونغو الديمقراطية التي فازت 2-1 خارج ملعبها على ليبيا.

وتحتاج تونس إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة ضد ليبيا الشهر المقبل لتحجز مكانها في نهائيات روسيا بينما تلتقي الكونجو الديمقراطية مع غينيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)