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شاهد: تعادل غانا مع أوغندا يهدي مصر فرصة حسم التأهل لكأس العالم

7/10/2017

فرضت غانا التعادل من دون أهداف على أوغندا صاحبة الأرض (السبت) لتهدي مصر فرصة حسم تأهلها لكأس العالم لكرة القدم 2018 أمام الكونغو غدا (الأحد).

وتملك أوغندا ثماني نقاط من خمس مباريات في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة وتأتي غانا في المركز الثالث برصيد ست نقاط، وباتت تحتاج الآن إلى مزيج معقد من النتائج في المباريات المتبقية حتى تبلغ النهائيات للمرة الرابعة على التوالي.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد تسع نقاط وستحجز مكانها في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990 قبل الجولة الأخيرة الشهر المقبل إذا هزمت الكونغو متذيلة الترتيب في الإسكندرية غدا (الأحد).

واعترض لاعبو غانا عقب صفارة النهاية على الحكام بعد أن قرر الجنوب أفريقي دانييل بينيت إلغاء هدف سجله رفائيل دوامينا في اللعبة الأخيرة بالمباراة بداعي التسلل رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت وجوده في موقف صحيح.

وكان الحكم ألغى هدفا آخر للمنتخب الغاني في الشوط الأول أحرزه توماس بارتي بسبب التسلل أيضا.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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