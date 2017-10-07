إسبانيا تتأهل للمونديال على حساب ألبانيا وإيطاليا تتعادل مع مقدونيا

تأهلت إسبانيا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها 3-صفر على ضيفتها ألبانيا بعد شوط أول رائع في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة الجمعة.

ورفعت إسبانيا، بطلة العالم 2010، رصيدها إلى 25 نقطة بفارق خمس نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني التي تعادلت على ملعبها 1-1 مع مقدونيا.

وحسمت إسبانيا، بطلة أوروبا 2008 و2012، الفوز بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها رودريجو مورينو مهاجم بلنسية الذي أحرز هدفه الدولي الأول عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 16 إثر تمريرة رائعة من إيسكو استقبلها مورينو على صدره واستدار بجسده ووضع الكرة في الشباك.

وأضاف إيسكو لاعب وسط ريال مدريد الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 23 لينهي تبادلا رائعا للكرة بين ديفيد سيلفا وكوكي.

وجعل تياجو الكانتارا النتيجة 3-صفر بعدها بثلاث دقائق من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ألفارو اودريوزولا الذي خاض مباراته الدولية الأولى.

وفي مباراة أخرى تحطمت آمال إيطاليا في التأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل بعد أن قدم الفريق عرضا مخيبا آخر ليتعادل 1-1 أمام الضيفة مقدونيا في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة.

وضمنت تلك النتيجة، إلى جانب انتصار إسبانيا 3-صفر على ألبانيا، إنهاء ايطاليا في المركز الثاني بالمجموعة السابعة وهو ما يضمن لها بشكل كبير مكانا في الملحق الأوروبي الذي سيقام من خلال مباراتي ذهاب وإياب بحثا عن التأهل لنهائيات روسيا العام المقبل.