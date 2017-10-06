شاهد: تشيلي تفوز على الإكوادور بهدفين لتنعش آمالها في التصفيات

أنعش المنتخب التشيلي لكرة القدم آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بفوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه الإكوادوري مساء الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش)

في الجولة السابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة.

وقفز منتخب تشيلي إلى المركز الثالث في جدول التصفيات رافعا رصيده إلى 26 نقطة بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام كولومبيا وتجمد رصيد الإكوادور عند 20 نقطة ليخرج الفريق رسميا من سباق التأهل للمونديال الروسي.

ويحل المنتخب التشيلي ضيفا على نظيره البرازيلي في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل علما بأن المنتخب البرازيلي حجز مقعده في النهائيات مبكرا.