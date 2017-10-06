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شاهد: باراغواي تعزز آمالها بالتأهل للمونديال بهدفين في كولومبيا

6/10/2017

مكن منتخب باراغواي من تخطي نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما فجر الجمعة بملعب "الميتروبوليتانو"، بمدينة "بارانكويلا" الكولومبية

ضمن منافسات الجولة الـ 17 بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وبادر منتخب كولومبيا بالتسجيل عن طريق رادميل فالكاو في الدقيقة 79، قبل أن ينجح منتخب باراغواي في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق أوسكار كاردوزو وأنطونيو سانابريا في الدقيقتين 89 و91 من عمر المباراة.

وارتفع رفع رصيد منتخب باراغواي بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب التصفيات، خلف بيرو صاحبة المركز الخامس بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 26 نقطة في المركز الرابع.

ويلتقي منتخب باراغواي مع فنزويلا فجر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر التصفيات بينما يحل منتخب كولومبيا ضيفاً على بيرو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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