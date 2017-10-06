بعد تعادله مع بيرو: منتخب الأرجنتين يواجه خطر عدم التأهل للمونديال

يواجه منتخب الأرجنتين الفائز باللقب مرتين، ووصيف البطل في 2014 خطرا حقيقيا بعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد تعادله من دون أهداف مع بيرو الليلة الماضية.

ويملك الأرجنتين 25 نقطة في المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات، يتأهل منها أصحاب المراكز الأربعة الأولى بشكل تلقائي إلى روسيا.

ويخوض صاحب المركز الخامس ملحق التصفيات ضد نيوزيلندا بطل الأوقيانوس.

ويخرج منتخب الأرجنتين لمواجهة الإكوادور في المباراة الأخيرة يوم الثلاثاء بينما يلعب منتخب بيرو، الذي يأمل بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1982، على أرضه ضد كولومبيا.

ويملك منتخب البرازيل الذي ضمن التأهل 38 نقطة بينما يحتاج أورغواي (28 نقطة) إلى نقطة واحدة من مباراته الأخيرة على ملعبه ضد بوليفيا ليبلغ النهائيات.

ويحتل تشيلي المركز الثالث أمام كولومبيا ولدى كل منهما 26 نقطة.

وعانى الأرجنتين في تسجيل الأهداف بعد أداء سيء في التصفيات، حيث تولى تدريبه ثلاثة مدربين.

وهي ثالث مباراة على التوالي في التصفيات تنتهي من دون أهداف منذ تولي خورخي سامباولي المسؤولية.

وسيطر صاحب الأرض على الكرة وصنع العديد من الفرص.

وأبعد الحارس بيدرو جايسي تسديدة من ليونيل ميسي من ركلة ركنية في بداية الشوط الأول وسدد لاعب برشلونة كرة في القائم بعد ذلك.

وفيما بينهما كانت يمكن لمنتخب بيرو أن يخطف التقدم عبر جيفرسون فارفان لكنه سدد الكرة خارج المرمى بعد تمريرة عرضية منخفضة من الناحية اليسرى.

وحصل الأرجنتين على فرصة للتقدم عندما أرسل ميسي تمريرة عرضية إلى المهاجم داريو بنديتو الذي وضعها بضربة رأس فوق العارضة.

وبعد استئناف اللعب حصل الأرجنتين على فرصتين للتسجيل.

وسدد ميسي في القائم بعدما تابع كرة ارتدت من جايسي ثم أنقذ حارس بيرو تسديدة من لوكاس بيليا.

وأبعد جايسي تسديدة بابو جوميز من مدى قريب.

وشارك فرناندو جاجو لاعب وسط بوكا جونيورز بدلا من إيفر بانيجا لكنه لم يلعب سوى عشر دقائق بعد تعرضه لإصابة في الركبة وشارك إنزو بيريز بدلا منه.

وكاد باولو جيريرو أن يخطف الفوز لبيرو من ركلة حرة في اللحظات الأخيرة لكن الحارس سيرجيو روميرو أبعد الكرة إلى ركنية.