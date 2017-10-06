ارتفاع عدد المتأهلين لمونديال 2018 إلى 10 منتخبات

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في روسيا 2018، إلى عشر منتخبات بعد تأهل منتخبي ألمانيا وإنجلترا، الخميس، عن قارة أوربا.

وسبق منتخبي ألمانيا وإنجلترا في التأهل إلى المونديال من قارة أوربا منتخب بلجيكا بالإضافة إلى روسيا المستضيفة لفاعليات النسخة القادمة من العرس العالمي.

وتأهل عن قارة آسيا منتخبات السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب البرازيلي عن قارة أمريكا الجنوبية.

وحسم منتخب المكسيك بطاقة التأهل إلى المونديال عن قارة أمريكا الشمالية.

ولم يحسم أي منتخب في قارة أفريقيا بطاقة التأهل إلى المونديال حتى الآن.

ومازالت التصفيات جارية في القارات الخمس، وهي: آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية لتحديد هوية بقية المنتخبات المتأهلة إلى البطولة العالمية.