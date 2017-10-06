أنيستا يوافق على عقد "مدى الحياة" مع برشلونة

وضع أندريس أنيستا، قائد نادي برشلونة، حدا للتكهنات التي تحدثت عن احتمال انتقاله من النادي بإعلان الموافقة على عقد أبدي يستكمل بمقتضاه باقي مسيرته الكروية في صفوف النادي الكتالوني.

وجاء في بيان لبرشلونة الجمعة: "توصل برشلونة مع أنيستا لاتفاق بتجديد عقده مع النادي ليستمر الارتباط بين الطرفين مدى الحياة".

ولعب أنيستا (33 عاما)، المنضم لبرشلونة وقت أن كان عمره 12 عاما، بشكل محترف لأول مرة عام 2002. وهو أيضا ثاني أكثر لاعب مشاركة في مباريات برشلونة بعد تشافي هرناندير برصيد 633 مباراة سجل خلالها 45 هدفا.

وهو أيضا أكثر لاعبي الفريق فوزا بالبطولات إلى جانب ليونيل ميسي برصيد يبلغ 30 لقبا.

وقال أنيستا في مؤتمر صحفي: "إنه يوم مميز لي مثل كثيرين من الحاضرين هنا من أجل هذه الحقيقة البسيطة وهي أنني مستمر مع النادي الذي أعتبره بيتي. وهذا يعني أن أستمر في طموحي لتحقيق المزيد من الانتصارات لهذا النادي الذي أنتمي إليه".

وأضاف: "هذا هو النادي الذي نشأت بين جدرانه وتطورات في صفوفه. وأشعر بالفخر والتميز لأنني قائده".

وينتهي العقد الحالي لأنيستا في يونيو/حزيران 2018. وكان أنيستا قد أطلق إشارات تحذير في أغسطس/آب عندما أشار في حديث لصحيفة الباييس الإٍسبانية إلى إمكانية مغادرة الفريق بعد انتهاء العقد.

ويتيح العقد الجديد غير محدد المدة لأنيستا إمكانية اختيار توقيت توقفه عن اللعب كما يمنحه فرصة البقاء مع النادي في قطاع آخر حين يقرر الاعتزال.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: "إنها المرة الأولى في تاريخ النادي على مدار 118 عاما التي يمنح فيها لاعب عقدا مدى الحياة. إنه عقد استثنائي للاعب استثنائي".

وأضاف: "أندريس كان جزءا من الفريق منذ 2002 وحقق معه إنجازات كثيرة جدا. هذا العصر الذهبي يجب أن يستمر ولهذا السبب وقعنا العقد. هذا الاتفاق سيسعد جماهير برشلونة كلها وسيكون مرجعا للاعبين في المستقبل. دائما ما كنا نقول: انظروا إلى أندريس.. ليس فقط بسبب موهبته أو طريقة لعبه ولكن أيضا لشخصيته وأسلوبه في التصرف".

وفي رد على سؤال عن سبب تأخره في توقيع العقد قال أنيستا: "أي واحد يمكن أن يفهم أن شخصا مثلي في سن 33 عاما يبدأ في مراجعة الأمور لكنني لم أفكر أبدا في المغادرة. الأمر كان فقط مجرد تقييم بعض الأمور".

وأضاف: "هذه سعادة يعجز اللسان عن وصفها أن تأتي إلى هنا في سن 12 عاما وتبقى حتى تبلغ 33 عاما. والتفكير في كل ما مضى يمنحني سعادة غامرة. تربطني بهذا النادي علاقة حب هائلة. برشلونة بيتي وهو أفضل مكان أتمنى أن أتواجد فيه".