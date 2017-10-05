نادي برشلونة يقترح حلا لأزمة كتالونيا

طالب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وقائده أندريس إنييستا، الحكومة الإسبانية بإجراء حوار مع إقليم كتالونيا، في ظل ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين بسبب محاولة الإقليم الانفصال.

ونشر برشلونة بيانا قال فيه "إن نادي برشلونة، بوصفه من المؤسسات الرائدة في البلاد، يطالب بضرورة الحوار وإجراء مفاوضات لإيجاد حلول سياسية للوضع الراهن في كتالونيا، وهذا ينبغي أن يتم في أقصى قدر من الاحترام لرغبة أغلبية الشعب الكتالوني الذين اتخذوا القرار بشأن مستقبلهم".

وأضاف النادي في بيانه "إننا أكثر من ناد (شعار برشلونة)، ولهذا السبب بالتحديد، فإننا نرى أن من واجبنا الوقوف إلى جانب شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نشهدها الآن".

من جانبه، قال إنييستا عبر حساباته الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي "لم أعلق علنا على أوضاع معقدة مثل هذه المشاعر المتنوعة، ولكن الوضع الذي نعيشه حاليا يبدو استثنائيا… هناك شيء واحد أدركه قبل أن نتسبب في المزيد من الضرر لأنفسنا: الحوار، يجب على الشعب المسؤول عن كل شيء (فتح) حوار".

يذكر أن برشلونة فاز على ضيفه لاس بالماس 3-صفر في لقائه الأخير بالدوري الإسباني الأحد الماضي، الذي جرى بدون جمهور احتجاجا على عمليات القمع التي مارستها السلطات الإسبانية مع المشاركين في استفتاء استقلال كتالونيا.

وأثار الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي الجدل في إسبانيا، ووصفته الحكومة المركزية في مدريد بأنه غير قانوني.

ووفقا للحكومة الكتالونية، فإن 90% ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا على انفصال الإقليم.