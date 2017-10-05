تقارير: هينكس سيتولى تدريب بايرن ميونيخ خلفا لأنشيلوتي

قالت وسائل إعلام ألمانية الخميس إن يوب هينكس سيتولى تدريب بايرن ميونيخ بطل دوري ألمانيا لكرة القدم للمرة الرابعة خلفا للإيطالي المقال كارلو أنشيلوتي.

وكان هينكس (72 عاما) قاد بايرن ميونيخ للفوز بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوربا في 2013 لكنه ترك النادي البافاري ليتولى الإسباني بيب غوارديولا المهمة.

وقالت صحيفة بيلد واسعة الانتشار إن هينكس، الذي سبق له أيضا الفوز بدوري الأبطال مع ريال مدريد وقيادة الجهاز الفني في بنفيكا وأتليتيك بيلباو وأندية أخرى في ألمانيا، سيتولى تدريب بايرن حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من بايرن على تقارير الإعلام الألمانية.

وكان أنشيلوتي الذي تولى تدريب بايرن في الموسم الماضي أقيل من منصبه بعد تراجع فريقه للمركز الثاني في الدوري المحلي بعد إهداره تقدمه بهدفين في مباراتين متتاليتين.

كما خسر بايرن 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا.

وسبق لهينكس الذي لم يرتبط بأي فريق منذ 2013 تدريب بايرن ما بين 1987 و1991 ولفترة قصيرة في نهاية موسم 2008-2009 قبل أن يقود الجهاز الفني ما بين 2011 و2013.