شاهد: جماهير الأهلي المصري تقتحم مقر النادي لمشاهدة مران الفريق

ألغى النادي الأهلي المصري (الثلاثاء) الحصة التدريبية الأخيرة له قبل سفره الى المغرب لملاقاة الوداد البيضاوي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وذلك بسبب الاحتشاد الجماهيري الكبير الذي أعاق نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب.

وقال المتحدث الاعلامي للنادي ياسر أيوب "لقد تدرب اللاعبون في صالة اللياقة البدنية وقام المدير الفني بإلقاء المحاضرة عليهم ولكن المران الميداني تعذر بسبب تواجد الآف المشجعين في الملعب".

وأدى الحضور الكثيف الى تعرض عدد من المشجعين للإصابات والاختناق بسبب التدافع، ما تطلب تدخل ثلاث سيارات إسعاف داخل النادي لتقديم الخدمات الطبية.

وبحسب موقع النادي، عقد المدير الفني حسام البدري "محاضرة فنية بالفيديو للاعبين عقب إلغاء المران الجماعي".

وأوضح أيوب ان اللاعبين سيسافرون مساء الأربعاء الى المغرب، استعدادا لمباراة الإياب التي تقام في الدار البيضاء مساء السبت المقبل.

والتقى الفريقان السبت الماضي في ذهاب الدور النهائي على ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وحضرها عشرات الآلاف من المشجعين.

وكان الأهلي، وهو الأكثر تتويجا بلقب دوري الأبطال (ثماني مرات)، أعلن (الإثنين) سماحه للجمهور بدخول ملعب "مختار التتش" في القاهرة لمؤازرة الفريق خلال التمارين قبل المغادرة إلى الدار البيضاء.

ونقل موقع الأهلي أمس عن البدري قوله ان "حضور الجماهير للمران أمر هام للفريق لمنح اللاعبين الطاقة الايجابية والدفعة المعنوية الكبيرة للذهاب إلى المغرب بدوافع قوية للعودة بكأس البطولة".

ويبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي في ألقاب المسابقة القارية الأم وإحرازه للمرة الأولى منذ عام 2013، بينما يأمل الوداد في إحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد انتظار دام 25 عاما.