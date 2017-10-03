مدرب إسبانيا يدافع عن بيكيه ضد هتافات الجماهير

دافع جولين لوبيتجي، المدير الفني الوطني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، عن اللاعب جيرارد بيكيه، معربا عن أمنيته بانتهاء الصخب الدائر حول الفريق في الوقت الراهن.

وقال لوبيتجي الثلاثاء خلال حدث دعائي على هامش مباراتي إسبانيا في تصفيات أوربا المؤهلة للمونديال أمام ألبانيا وإسرائيل "الرياضة ترسخ الاتحاد وتحقق أشياء مهمة، نمر بأسبوع مهم للغاية".

وفي ظل التوتر الكبير الذي تعيشه إسبانيا حاليا بسبب الاستفتاء الذي أجري مؤخرا حول استقلال إقليم كتالونيا، تلقى بيكيه وابل من صافرات الاستهجان من قبل مجموعة من الجماهير الاثنين خلال الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الإسباني هذا الأسبوع.

"بيكيه أيها النذل ارحل عن المنتخب"، " إسبانيا هي أمتك"، كانت هذه بعض الهتافات التي رددتها الجماهير ضد اللاعب الكتالوني، مدافع برشلونة، أثناء التدريبات.

وعلى غرار ما قام به لوبيتيجي، تحدث أيضا بعض اللاعبين في المنتخب الإسباني عن مشكلة بيكيه واستقلال كتالونيا.

وقال تياغو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا من خلال مؤتمر صحفي "نريد فقط أن نلعب كرة القدم، هذا هو الحل، الآراء الشخصية تخص كل فرد ونحن هنا للحديث عن المنتخب وليس عن النقاشات السياسية والعامة".

وأكد لاعب بايرن ميونخ الألماني، أنه يشعر بالحزن حيال كل ما يدور حول زميله في المنتخب.

وأضاف "نشعر بالحزن لأننا جئنا لنلعب كرة القدم، لم آتي للحديث عن حياة أحدهم، أشعر بالحزن لأنني لا أشعر بالراحة ولا أستطيع أن أتحدث عن ألبانيا".

وتحدث أيضا خلال المؤتمر اللاعب كوكي، نجم أتلتيكو مدريد، حيث قال "نصب تركيزنا في المباراة أمام ألبانيا، نحن محترفون ونفكر فقط في كرة القدم".

وأوضح لاعب أتلتيكو مدريد أن كل الأمور ستجد طريقها للحل طبقا لما سيحدث داخل الملعب، مطالبا الجماهير بتقديم مساندتها القصوى لمنتخب إسبانيا في مباراته أمام ألبانيا يوم الجمعة المقبل بمدينة ألكانتي الإسبانية.

واختتم قائلا: "إنها مباراة مهمة للغاية، دائما ما كنا نشعر بالمساندة والحب من قبل جماهيرنا، وأنا على يقين من أننا سنحصل على هذا في ألكانتي".