فيفا يغرم السعودية لانتهاكها حقوق "بي إن سبورت"

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغريم الاتحاد السعودي 7500فرنك سويسري (نحو 7700 دولار)، بالإضافة إلى إنذاره بسبب عدم الامتثال لحقوق وسائل الإعلام خلال لقاء السعودية والإمارات.

كما اكتفى فيفا بتوجيه الإنذار للاتحاد السعودي بسبب سلوك الجماهير خلال لقاء الأخضر ضد اليابان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وامتنع لاعبو المنتخبين السعودي والإماراتي عن الظهور عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المالكة لحقوق التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا بسبب الأزمة الخليجية.

والتقى المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في إطار الجولة التاسعة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وخسر بهدفين مقابل هدف.

وتمكن المنتخب السعودي من التأهل لكأس العالم المقرر إقامتها في يونيو/حزيران المقبل بروسيا، عقب تغلبه على منتخب اليابان بهدف دون مقابل.