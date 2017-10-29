البث الحي
رياضة

مسؤولون إماراتيون يعتذرون لإسرائيل

مسؤولان إماراتيان يعتذران لرئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو
مسؤولان إماراتيان يعتذران لرئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو
29/10/2017

أعلن الاتحاد الدولي للجودو أن مسؤولين رياضيين من دولة الإمارات اعتذروا لنظرائهم الإسرائيليين بعد رفض لاعبين إماراتيين مصافحة لاعبين إسرائيليين خلال البطولة التي أقيمت في أبوظبي.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد مساء السبت، فإن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، قدما اعتذارا  إلى رئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو موشيه بونتي.

ويشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

وإلى جانب رفض المصافحة، تم حظر رفع الرموز الإسرائيلية في البطولة التي فاز فيها لاعبو إسرائيل بخمس ميداليات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)