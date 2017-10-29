مسؤولون إماراتيون يعتذرون لإسرائيل

أعلن الاتحاد الدولي للجودو أن مسؤولين رياضيين من دولة الإمارات اعتذروا لنظرائهم الإسرائيليين بعد رفض لاعبين إماراتيين مصافحة لاعبين إسرائيليين خلال البطولة التي أقيمت في أبوظبي.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد مساء السبت، فإن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، قدما اعتذارا إلى رئيس الاتحاد الإسرائيلي للجودو موشيه بونتي.

ويشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

وإلى جانب رفض المصافحة، تم حظر رفع الرموز الإسرائيلية في البطولة التي فاز فيها لاعبو إسرائيل بخمس ميداليات.