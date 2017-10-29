مدرب الأهلي المصري يهاجم حكم ذهاب نهائي أبطال إفريقيا

هاجم حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي المصري حكم مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال البدري إن الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا تغاضى عن ركلة جزاء للأهلي إثر تعرض لاعبنا المغربي وليد أزارو للعرقلة داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى العديد من القرارات التحكيمية الغريبة طوال شوطي المباراة.

وأضاف كنا نتوقع أن تكون مباراة الوداد البيضاوي صعبة لأنها في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والحذر مطلوب من اللاعبين في لقاء الإياب.

وأوضح البدري استحوذ لاعبو الأهلي على المباراة بأكملها وأهدروا أكثر من فرصة للتسجيل والتي كانت كفيلة بخروجنا فائزين بنتيجة مريحة قبل موقعة العودة.

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بالقول إن الآمال ما زالت قائمة في انتزاع اللقب الإفريقي، وهو ما سنسعى لتحقيقه في المغرب.

وتعادل فريق الأهلي المصري، مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف لكل منهما في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بذلك، تأجل الحسم لموقعة الإياب الذي ستقام السبت المقبل في المغرب لتحديد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا والتأهل على إثرها لمونديال الأندية.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 للتتويج باللقب القاري، فيما يكفي الوداد البيضاوي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة على ملعبه للفوز باللقب.