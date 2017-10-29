شاهد: هيغواين يدخل نادي المئة ويهدي يوفنتوس الفوز على ميلانو

سجل غونزالو هيغواين هدفين ليدخل نادي المئة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مانحا يوفنتوس الفوز 2-صفر على مضيفه ميلانو (السبت).

ووصف ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي، مهاجم الفريق الكروي الأرجنتيني غونزالو هيغواين بالبطل.

وفي تصريح صحفي، عقب المباراة، قال أليغري إن هيغواين يستحق أن نصفه بـ"البطل الحقيقي" فهو مهاجم من طراز فريد من نوعه، كما أنه مهاجم لا يصدق، مضيفًا: "بالتأكيد مستواه يتحسن من مباراة لأخرى".

وأوضح "مستوى يوفينتوس أيضًا يتحسن من مباراة لأخرى، وأرى أن لاعبي فريقي بإمكانهم مواصلة التألق في مشوارهم بالموسم الحالي".

واختتم أليغري تصريحاته بالقول "لقد واجهنا خصمًا صعبًا وعنيدًا بحجم اي سي ميلان، ليس من السهل الفوز على ميلان في عقر داره بملعب سان سييرو".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 28 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد اي سي ميلان عند 16 نقطة في المركز الثامن.