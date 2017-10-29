شاهد: هدف غريب للبرازيل في مرمى مالي

تسببت أخطاء غريبة من لاعبي منتخب مالي في تسجيل منتخب البرازيل لهدف غريب في مرماهم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

وبدأ الهدف بفشل لاعب وسط مالي مامادو ساماكيه في إبعاد الكرة وتسديد الهواء بدلا من الكرة لينطلق بها لاعب وسط البرازيل آلان قبل أن يقوم بتسديدها من على قوس منطقة الجزاء ليفشل الحارس يوسف كويتا في الإمساك بالكرة وتفلت من يده وتتهادى إلى داخل مرمى مالي.

وأضاف يوري البرتو الهدف الثاني للبرازيل، بطل العالم ثلاث مرات، لتفوز على مالي 2-صفر وتحصل على المركز الثالث.