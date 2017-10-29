شاهد: ريال مدريد يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام جيرونا في كتالونيا

مني ريال مدريد حامل اللقب بخسارة مفاجئة بنتيجة 2-1 أمام مضيفه جيرونا في أول زيارة على الإطلاق للعب في ضيافة هذا الفريق الكتالوني ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

وتجمد رصيد ريال عند 20 نقطة في المركز الثالث وبفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز تسع مرات في أول عشر مباريات.

وتقدم إيسكو بهدف لريال بعد متابعة تسديدة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 12 في أول زيارة لريال إلى كتالونيا هذا الموسم وسط أزمة سياسية بعد إعلان الإقليم استقلاله من جانب واحد عن إسبانيا.

ورد إطار القائم محاولتين لأصحاب الأرض في الشوط الأول قبل أن يدرك التعادل بواسطة كريستيان ستواني لاعب أوروجواي في الدقيقة 54.

وأضاف المهاجم بورتو الهدف الثاني بعد أربع دقائق وسط فرحة هائلة من حوالي 13 ألف متفرج في استاد مونتيليفي.

وكان ستواني على أعتاب التسجيل مجددا لكنه سدد بجوار القائم.

وأخرج زين الدين زيدان مدرب ريال الظهيرين أشرف حكيمي ومارسيلو وأشرك لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو لكن ريال افتقر للتنظيم الهجومي ولم تتغير النتيجة ليحقق جيرونا فوزه الثالث في موسمه الأول بدوري الأضواء ويذيق ريال خسارته الثانية هذا الموسم.

وفي وقت سابق اليوم سجل خيتافي هدفين في آخر ربع ساعة ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد.

وتجمد رصيد سوسيداد عند 14 نقطة في المركز التاسع ويتقدم بنقطتين على خيتافي وجيرونا صاحبي المركزين 10 و11.