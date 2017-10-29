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شاهد: برشلونة يفوز على أتليتك بيلباو بهدفين

28/10/2017

واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته وتغريده على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه أتليتك بيلباو بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة للمسابقة.

وأنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 37.

وبحث لاعبو بيلباو عن فرصة تسجيل التعادل، لكن جاءت الدقيقة 90 لتشهد معها الهدف الثاني للفريق الكتالوني عبر البرازيلي باولينيو.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 28 نقطة في الصدارة محققًا انتصاره التاسع في الموسم الحالي، بينما تجمد رصيد أتليتك بيلباو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر ليتلقى الهزيمة الخامسة في المسابقة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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