الزمالك يحرز بطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب الترجي

أحرز الزمالك المصري لقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد للمرة العاشرة بالفوز 31-29 بعد وقت إضافي على الترجي التونسي في نهائي مثير اليوم الأحد.

وتعادل الفريقان 25-25 بعد نهاية الوقت الأصلي في البطولة المقامة في تونس قبل أن يتفوق الزمالك في الوقت الإضافي.

ووقعت بعض أعمال الشعب من المشجعين وتوقفت المباراة قبل نهاية الوقت الإضافي بعشر ثوان قبل أن يتدخل أفراد الأمن.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الترجي المدعوم بالمشجعين في صالة مدينة الحمامات بنتيجة 13-12 قبل أن يستمر التنافس بين الفريقين.

واستعاد الزمالك الأفضلية لكن الترجي بذل مجهودا كبيرا في الدقائق الأخيرة ليدرك التعادل 25-25 ويلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

واستفاد الترجي من النقص العددي في صفوف الزمالك الذي بدأ الوقت الإضافي وينقصه لاعب بسبب الطرد لمدة دقيقتين وتقدم 26-25.

ورغم طرد عماد رمضان بسبب خروجه ثلاث مرات لمدة دقيقتين انتفض الزمالك بفضل خبرة لاعبه المخضرم أحمد الأحمر ليقتنص التقدم ويواصل الحفاظ عليه حتى النهاية.

وتوقفت المباراة قبل النهاية عندما كان الزمالك متقدما 31-29 بعدما ألقت جماهير الترجي الغاضبة القوارير واقتحم بعضهم الملعب.

واضطر الأمن لإخراج الجماهير الغاضبة من مدرجات صالة الحمامات قبل أن يستأنف الفريقان اللعب ويتوج الزمالك بلقبه العاشر.

وقال الأحمر "كنا عازمين على التتويج بالبطولة. قدمنا أداء جيدا وبذلنا مجهودا كبيرا وحققنا هدفنا في النهاية".

وجاء الأهلي، الذي خسر لقبه بعد الهزيمة أمام الزمالك في قبل النهائي، في المركز الثالث بعد فوزه على جمعية الحمامات.

وقال عاصم حماد مدرب الأهلي "من الصعب أن يحقق ذات الفريق اللقب الافريقي في عامين متتاليين. فريق اليد سبق له أن أسعد جمهور الأهلي في أكثر من بطولة سابقة".