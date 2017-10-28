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شاهد: مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش ويواصل الانفراد بالصدارة

28/10/2017

واصل مانشستر سيتي المتصدر انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-2 على وست بروميتش ألبيون (السبت) ليحافظ على تقدمه بخمس نقاط على أقرب منافسيه.

وتقدم ليروي ساني بهدف لأرسنال بعد عشر دقائق بتسديدة قوية ليواصل اللاعب الشاب تألقه هذا الموسم.

وتعادل وست بروميتش سريعا عن طريق جاي رودريغيز، لكن سيتي استعاد التقدم بواسطة فرناندينيو بتسديدة من خارج المنطقة وغيرت اتجاهها واصطدمت بالقائم ثم دخلت.

وسجل البديل رحيم سترلينغ الهدف الثالث لسيتي بعدما تابع من مدى قريب تمريرة عرضية من كايل ووكر قرب النهاية، فيما سجل مات فيليبس الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.

وقال بيب غوارديولا، مدرب سيتي: "فزنا اليوم وهذا أهم شيء ولم نشعر بخوف عند التعادل 1-1 أو بعد تحول النتيجة إلى 3-2 في النهاية".

ولم يخسر سيتي في 21 مباراة بجميع المسابقات وحقق 17 انتصارا وتعادل أربع مرات وهي أفضل سلسلة دون هزيمة في تاريخ النادي.

وبات رصيد سيتي 28 نقطة من عشر مباريات وسيلعب في الجولة المقبلة مع أرسنال.

المصدر : رويترز
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