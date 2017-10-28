شاهد: ليفربول يتخطى هدرسفيلد بثلاثية

تعافى ليفربول من إهدار المصري محمد صلاح ركلة جزاء وفاز 3-صفر على ضيفه هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت).

ونفذ صلاح، المنضم إلى ليفربول قادما من روما قبل انطلاق الموسم الجاري، أول ركلة جزاء مع ناديه الجديد بعدما أبدى مدربه يورجن كلوب إعجابه بنجاح اللاعب في إحراز ركلة جزاء حاسمة في تأهل مصر لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 في وقت سابق هذا الشهر.

لكن يوناس لوسل حارس هدرسفيلد أوقف تسديدة صلاح في الدقيقة 42.

واستغل دانييل ستوريدج خطأ دفاعيا ومنح التقدم لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ليهز مهاجم منتخب إنجلترا الشباك للمرة 100 مع ناديه.

وأضاف روبرتو فيرمينو، الذي احتسبت له ركلة الجزاء بعد تعرضه للدفع داخل المنطقة، الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 58.

وتلقى الهولندي جورجينيو فينالدم تمريرة من صلاح داخل المنطقة ومهد الكرة لنفسه ثم أطلق تسديدة هائلة ليسجل الهدف الثالث قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد ليفربول 16 نقطة من عشر مباريات وتقدم إلى المركز السادس لكنه يتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز 3-2 على وست بروميتش ألبيون.