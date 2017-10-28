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شاهد: كافاني يقود سان جيرمان للفوز على نيس

27/10/2017

عزز باريس سان جيرمان صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه بعدما سجل إدينسون كافاني ثنائية في الشوط الأول خلال الفوز3-صفر على ضيفه نيس الجمعة

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة من 11 مباراة بفارق سبع نقاط عن موناكو حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يواجه بوردو اليوم السبت.

وتوقف رصيد نيس، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، عند عشر نقاط في المركز 14 بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري.

ولم يتأثر سان جيرمان بغياب مهاجمه البرازيلي نيمار للإيقاف بعد طرده خلال التعادل 2-2 مع أولمبيك مرسيليا يوم الأحد الماضي.

وحظي كافاني بتصفيق حار من الجماهير عند استبداله ليحل لوكاس مورا بدلا منه في الدقيقة 85 كما صفق له نيمار من قاعة كبار الزوار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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