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شاهد: الوداد يفرض التعادل على الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

28/10/2017

تعادل فريق الأهلي المصري (السبت)،مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدف لكل منهما في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأت المباراة سريعة من جانب الأهلي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور حيث جاءت الدقيقة الثانية لتشهد معها هدف التقدم عن طريق مؤمن زكريا إثر تسديدة قوية سكنت الشباك.

ولم يدب اليأس في نفوس لاعبي الوداد وتمكن أشرف بنشرقي من تسجيل التعادل في الدقيقة 16 عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك مسجلًا هدفه السادس في النسخة الحالية للبطولة القارية.

ومال أداء لاعبي الوداد للتأمين الدفاعي وإغلاق منافذ اللعب مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، قابله ضغط مكثف من جانب الأهلي في محاولة لتسجيل هدف الفوز لكن باءت جميع محاولاته بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بذلك، تأجل الحسم لموقعة الإياب الذي ستقام السبت المقبل في المغرب لتحديد الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا والتأهل على إثرها لمونديال الأندية.

ويكفي الوداد البيضاوي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة على ملعبه للفوز باللقب، في الوقت الذي يحتاج فيه الأهلي للفوز أو التعادل الإيجابي بأكثر من 1-1 للتتويج باللقب القاري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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