شاهد: البديل مارسيال يقود يونايتد للفوز على توتنهام

سجل البديل أنطوني مارسيال هدفا قرب النهاية قاد به مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير.

وبهذا النتيجة ينفرد فريق المدرب جوزيه مورينيو بالمركز الثاني بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتساوى الفريقان في رصيد النقاط قبل القمة في أولد ترافورد السبت، لكن بفضل هدف الفرنسي مارسيال قبل تسع دقائق من النهاية رفع يونايتد رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست بروميتش ألبيون في وقت لاحق اليوم.

وأحسن مارسيال، الذي حل بديلا لماركوس راشفورد في الشوط الثاني، التعامل مع تمريرة بالرأس من روميلو لوكاكو ليهز شباك الحارس هوجو لوريس.

ويبقى توتنهام، الذي افتقد جهود هدافه هاري كين للإصابة، في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.