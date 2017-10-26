البث الحي
رياضة|الإمارات

شاهد: تتويج لاعب جودو إسرائيلي بميدالية ذهبية في أبو ظبي

26/10/2017

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن لاعب الجودو الإسرائيلي "تال فليكر" فاز بالميدالية الذهبية في بطولة غراند سلام المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتغلب "فليكر" في النهائي على المتنافس الأذري نيزات شيحاليزادا.

وأفادت القناة أيضا بأن اللاعبة الإسرائيلية "جيلي كوهين" فازت بالميدالية البرونزية في نفس البطولة.

ويشارك نحو 6 رياضيين إسرائيليين في البطولة، التي تقام في الفترة بين 26 وحتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتعد بطولة " غراند سلام" ثاني أكبر بطولات اتحاد الجودو التي تقام في 5 مدن كبيرة، فيما تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو ختام بطولات موسم الجودو الكبرى يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من رياضة

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)