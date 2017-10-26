شاهد: تتويج لاعب جودو إسرائيلي بميدالية ذهبية في أبو ظبي

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن لاعب الجودو الإسرائيلي "تال فليكر" فاز بالميدالية الذهبية في بطولة غراند سلام المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتغلب "فليكر" في النهائي على المتنافس الأذري نيزات شيحاليزادا.

وأفادت القناة أيضا بأن اللاعبة الإسرائيلية "جيلي كوهين" فازت بالميدالية البرونزية في نفس البطولة.

ويشارك نحو 6 رياضيين إسرائيليين في البطولة، التي تقام في الفترة بين 26 وحتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتعد بطولة " غراند سلام" ثاني أكبر بطولات اتحاد الجودو التي تقام في 5 مدن كبيرة، فيما تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو ختام بطولات موسم الجودو الكبرى يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول القادم.