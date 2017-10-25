مان يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة على حساب سوانزي

تأهل فريق مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه سوانزي سيتي بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة.

سجل ثنائية مانشستر يونايتد، جيسي لينجارد في الدقيقتين 21 و59 من زمن اللقاء.

وأسفرت مباريات أخرى عن فوز بريستول سيتي على كريستال بالاس بأربعة أهداف لهدف، وليستر سيتي على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب بورنموث على ميدلسبره.

ويعد ليفربول أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 ألقاب بفارق ثلاثة ألقاب عن مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا.