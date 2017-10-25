شاهد: حارس مرمى يسجل هدفا غريبا من ركلة ترجيح

سجل حارس مرمى في تايلاند هدفا غريبا من ركلة ترجيح في مسابقة نصف نهائي الكأس.

وانتهت المباراة التي أقيمت السبت بين فريقي بانكوك سبورتس وساتري أنغتونغ بالتعادل 2-2 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وسجل لاعبو الفريقين ضرباتهما لتصبح النتيجة التعادل 19-19.

وحسم حارس مرمى بانكوك سبورتس المباراة بتسجيله الركلة بعد أن سدد الكرة لتصطدم بالعارضة وتعلو في السماء ليطير حارس ساتري فرحا معتقدا ضياع الركلة، لكن الكرة عادت لتقفز إلى الخلف متجهة نحو المرمى الخالي.

ويبدو أن الضربة الغريبة أثرت على لاعب فريق ساتري الذي أضاع الركلة التالية لتنتهي المباراة بفوز بانكوك سبورتس وصعوده إلى المباراة النهائية للبطولة.