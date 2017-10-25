شاهد: برشلونة يسحق مورسيا بثلاثية في كأس ملك إسبانيا

بدأ برشلونة رحلة الدفاع عن لقب كأس ملك أسبانيا لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ريال مورسيا في ذهاب دور 32 للبطولة.

وخاض برشلونة، الذي يسعى للفوز باللقب للعام الرابع على التوالي وللمرة 30 إجمالا، المباراة في غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز أو القائد أندريس إنيستا.

سجل باكو الكاسير هدف السبق لبرشلونة في الدقيقة 44 بعد أن أودع الكرة برأسه في الشباك إثر تمريرة عرضية من جيرار ديلوفو.

وأضاف ديلوفو، أكثر لاعبي برشلونة نشاطا في اللقاء، الهدف الثاني بعد ست دقائق على بداية الشوط الثاني بعد مراوغة رائعة.

وأحرز خوسيه ارنايز، الذي يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة، الهدف الثالث بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 56 في أول ظهور له ليحسم انتصار الضيوف.