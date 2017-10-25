إنتر ميلان يتخطى سامبدوريا بثلاثية ويتصدر مؤقتا

صعد فريق إنتر ميلان، مساء الثلاثاء، إلى قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب إنتر ميلان على ضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة للمسابقة.

أنهى الفريق المضيف الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما السلوفاكي ميلان سكرينيار والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقتين 18 و32.

وأضاف إيكاردي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54، قبل أن يرد سامبدوريا بهدفين عن طريق البولندي داويد كوفناسكي وفابيو كوالياريلا في الدقيقتين 65 و85.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 26 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 17 نقطة في المركز السادس.