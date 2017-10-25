أمين عام الفيفا: استعدادات قطر للمونديال تسير بشكل جيد ونتوقع بطولة رائعة

قالت فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 تسير طبقا للخطة الموضوعة.

وأوضحت سامورا، في مقابلة نشرها موقع الانترنت الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال، أنه من خلال الزيارات والاجتماعات التي تجرى مع اللجنة القطرية المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 "لا يوجد لدينا أي سبب يدفعنا للتشكيك في أن هذه البطولة ستكون بطولة رائعة بامتياز".

وأشارت سامورا إلى أن مونديال 2022 في قطر سيكون مصدر إلهام لكل من يتقدم لاستضافة بطولات عالمية لكرة القدم في المستقبل عبر الاجتهاد في العمل والتخطيط لأن تترك البطولات إرثا مستداما.

وأثنت الأمين العام للفيفا على التطور الملحوظ في جانب رعاية شؤون العمال في قطر.