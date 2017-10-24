منتخب مصر مهدد بعدم المشاركة في مونديال روسيا

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، نظيره الاتحاد المصري للعبة باتخاذ عقوبات قوية عليه تصل لتجميد النشاط وتبخر حلم اللعب في مونديال روسيا 2018.

جاء ذلك التحذير في حال ثبوت وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد.

وأكد مصدر بالاتحاد المصري، رفض ذكر اسمه للأناضول أن الفيفا أرسل ردًا شديد اللهجة على استفسار من الاتحاد المصري حول إجراء انتخابات مبكرة للمجلس قبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وجاء نص الخطاب "أحطنا علمًا أن القيادة الحالية للاتحاد المصري تم انتخابها في 30 أغسطس / أب من عام 2016، بمراقبة من مندوبي الفيفا والاتحاد الأفريقي (كاف)، وأن مدة القيادة الحالية هي من 2016 حتى 2020".

وأضاف الفيفا "طبقًا للمادة 14 البند الأول والمادة 19 من لائحة النظام الأساسي للفيفا، فإن كل الاتحادات الأعضاء بما فيها الاتحاد المصري ملزمة بإدارة شؤونها بصورة مستقلة بدون تأثير غير مناسب من أي طرف ثالث، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات على النحو المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي للفيفا".

وختم الخطاب "وفي النهاية فإن أي قرار من جهة حكومية أو المحاكم المدنية يخالف ذلك إذا تم تنفيذه يعتبر على الأرجح تدخلًا في الشئون الداخلية للاتحاد المصري، وسيتم إحالة المسألة إلى أعلى السلطات بالفيفا للنظر في العقوبات الواجب فرضها في هذه الحالة بما في ذلك إيقاف الاتحاد المصري".

وتردد في الآونة الأخيرة أنه يجب أن يقوم اتحاد الكرة بمصر بإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارته قبل 30 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، بعد تطبيق اللائحة الاسترشادية على الاتحاد والمفروضة عليه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والحكومة المصرية والملزمة لجميع الاتحادات والأندية، كتنظيم داخلي للأوضاع الرياضية في البلاد.

وكانت مصادر بوزارة الشباب والرياضة المصرية قد أكدت من قبل في وسائل اعلام مصرية، أنها لم تطالب اتحاد الكرة بإجراء انتخابات مبكرة وأن تطبيق اللائحة الاسترشادية لا يعني إجراء انتخابات مبكرة.

وكان منتخب الفراعنة الاول قد تأهل بالفعل عن قارة أفريقيا لمونديال روسيا 2018 قبل جولة من ختام التصفيات.