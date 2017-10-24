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شاهد: عداؤون يضلون الطريق في ماراثون فينيسيا وعداء مغمور يفوز بالسباق

24/10/2017

فاز عداء إيطالي مغمور يدعى أيوب فانيل بلقب ماراثون فينسيا، بعدما أخطأ ستة عدائين المسار وضلوا طريقهم، ليمنحوه الفوز.

واستضافت إيطاليا (الأحد) سباق ماراثون فينيسيا الثالث والثلاثين.

وتوج العداء أيوب فانيل بلقب الماراثون، وهي المرة الأولى منذ 22 عاما التي يفوز فيها عداء إيطالي بهذا الماراثون.

وشهد السباق موقفا غير مألوف، حين أخطأ ستة عدائين المسار وضلوا طريقهم، ليمنحوا فانيلي الفوز.

وكان العداؤون الستة من متصدري السباق، ثم دخلوا في مفرق خاطئ وركضوا مئات الأمتار قبل أن يعودوا أدراجهم إلى المسار، بعد أن أهدروا نحو دقيقتين.

وكان فانيل (25 عاما) متأخرا بنحو دقيقة عن المتصدرين، لكنه وجد نفسه في الصدارة بعد أن ضلوا طريقهم.

وقطع فانيل مسافة السباق في ساعتين واثنتي عشرة دقيقة وست عشرة ثانية.

وحل محمد موسى من إريتريا ثانيا، وطارق بامعروف من المغرب في المركز الثالث.

المصدر : أسوشيتد برس
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