يوسين بولت يقول إنه يرغب بجدية في ممارسة كرة القدم

قال العداء الجامايكي يوسين بولت إنه يرغب بجدية في بدء مشواره في كرة القدم الآن بعدما اعتزل منافسات ألعاب القوى.

وقال بولت إنه يعتقد أنه يملك الإمكانات الكافية التي تجعله يشارك مع منتخب جاميكا لهذه اللعبة الشهيرة.

وحصد بولت (31 عاما) خلال مسيرته ثماني ميداليات ذهبية أولمبية، لكنه اختتم مسيرته بخسارة آخر سباق 100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في لندن هذا الصيف، والتي أصيب خلالها في عضلات الفخذ الخلفية.

وقد أعرب بولت عن تقبله لإمكانية وجود بعض السخرية من قراره، لكنه يحلم بذلك الأمر منذ كان طفلا.

وقال بولت للصحفيين أثناء حضور سباق جائزة أمريكا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات الأحد: "بالنسبة لي هذا هدف شخصي. لا أهتم بما يفكر فيه الناس. لن أكذب على نفسي. لن أكون ساذجا".

وتحدث بولت قبل أن يحسم هاميلتون لقب السباق على حلبة الأمريكتين وسط احتفالات بالاقتراب من الفوز ببطولة العالم للسائقين، بعدما أحرز فريقه مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الرابعة.

وقال بولت: "أشعر أن بوسعي أن أنجح في ذلك. سوف أقول ‘انسوا ذلك‘. لن أحاول إحراج نفسي. لكن لو شعرت أن بوسعي أن أنجح في ذلك سأقوم بتجربة. هذا حلم وفصل جديد في حياتي".

وأضاف العداء الشهير الذي اعتزل في أغسطس/آب الماضي "إذا امتلك المرء حلما فإنه يريد دائما تحقيقه ولماذا لا أحاول وأرى ما يمكن أن يحدث".

وتحتل جاميكا المركز 59 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وأخفقت في التأهل لكأس العالم لذا قال بولت "أعتقد أن بوسعي الانضمام بسهولة لمنتخب جاميكا. لا يمكنني القول إن الفريق جيد بالشكل الكافي في الوقت الحالي".